Льготникам рассказали, как получить удостоверение через мессенджер MAX Доцент Щербаченко: льготники могут получить удостоверение в мессенджере MAX

Москва24 июн Вести.Россияне-льготники могут оформить цифровое удостоверение через мессенджер MAX. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru.

По его словам, виртуальный документ может стать аналогом бумажного удостоверения.

Многодетные семьи, люди с инвалидностью и пенсионеры теперь могут получить цифровое удостоверение, позволяющее пользоваться льготами, в MAX... Он связывает аккаунт с профилем на "Госуслугах". По сути, это мост между мессенджером и российскими онлайн-сервисами подчеркнул эксперт

Собеседник издания отметил, что виртуальное удостоверение выпускается в виде динамического QR-кода. Для его создания понадобится доступ к биометрическим данным, который можно оформить как в МФЦ, так и в отделении банка.

Надо подтвердить согласие Социальному фонду на выпуск документа. Далее следует открыть свой профиль в MAX, выбрать "Цифровой ID" и нажать "Создать". После возврата в приложение мессенджер автоматически загрузит цифровое удостоверение с портала "Госуслуги"... Цифровой ID может быть привязан только к одному устройству добавил Щербаченко

Эксперт подчеркнул, что электронное удостоверение всегда будет доступно в профиле и готово к использованию в любой момент.