Подросткам стал доступен цифровой ID для подтверждения статуса студента в MAX

Подростки смогут подтверждать статус студента через цифровой ID в MAX Подросткам стал доступен цифровой ID для подтверждения статуса студента в MAX

Москва4 авг Вести.Минцифры России расширило возможности цифрового ID в мессенджере MAX. Теперь подростки старше 14 лет смогут с его помощью подтверждать статус студента или наличие справки об инвалидности для получения положенных льгот.

Как сообщили в ведомстве, цифровой ID действует наравне с бумажными документами, однако его использование остается добровольным. Сервис можно применять, в частности, для прохода в здания ряда вузов, получения скидок в музеях и кинотеатрах, подтверждения возраста, а также оформления льготных проездных в общественном транспорте.

Для создания цифрового ID необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги", открыть раздел "Цифровой ID" в приложении MAX, создать QR-код, дать согласие на обработку персональных данных и установить PIN-код.

После регистрации в карточке пользователя автоматически отобразятся сведения о статусе студента, курсе обучения и учебном заведении либо информация о наличии статуса инвалида. В Минцифры подчеркнули, что эти данные не передаются на устройство проверяющего и защищены.