Москва16 мая Вести.Национальный мессенджер MAX должен будет использоваться в дистанционном обучении в школах и техникумах России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительственный документ.

Уточняется, что изменения вносятся в Правила применения образовательными организациями электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий … организация взаимодействия участников образовательных отношений обеспечивается использованием многофункционального сервиса обмена информацией отмечается в документе

В вузах при этом, согласно нововведению, также могут использовать MAX для дистанционного обучения, помимо системы "Современная цифровая образовательная среда".

В последние годы школьников в российских регионах нередко переводят на дистант из-за угроз беспилотной атаки. Так, 12 мая губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что с 12 по 14 мая школьников и студентов в регионе переводят на дистанционное обучение из-за беспилотной и ракетной опасности.