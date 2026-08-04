Москва4 авгВести.Возможность подтверждать льготы на проезд в общественном транспорте через мессенджер MAX появится у россиян с 1 сентября, заявила РИА Новости член Общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева.
Она напомнила, что с 1 сентября 2026 года вступят в силу новые единые правила перевозки пассажиров и багажа в автотранспорте и городском наземном электротранспорте.
Самое ощутимое нововведение для пассажира - это возможность подтверждать льготы в цифровом виде через многофункциональный сервис обмена информацией (если у перевозчика есть техническая возможность)сказала Доросева
По ее словам, нововведение прежде всего затрагивает многодетные семьи, школьников, студентов, пожилых людей и другие льготные категории граждан.
Ранее сообщалось, что MAX с 1 августа не будет расходовать мобильный трафик российских абонентов.