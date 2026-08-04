Льготы на проезд в транспорте с сентября можно будет подтвердить через MAX

Льготы на проезд в транспорте можно будет подтверждать через MAX Льготы на проезд в транспорте с сентября можно будет подтвердить через MAX

Москва4 авг Вести.Возможность подтверждать льготы на проезд в общественном транспорте через мессенджер MAX появится у россиян с 1 сентября, заявила РИА Новости член Общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева.

Она напомнила, что с 1 сентября 2026 года вступят в силу новые единые правила перевозки пассажиров и багажа в автотранспорте и городском наземном электротранспорте.

Самое ощутимое нововведение для пассажира - это возможность подтверждать льготы в цифровом виде через многофункциональный сервис обмена информацией (если у перевозчика есть техническая возможность) сказала Доросева

По ее словам, нововведение прежде всего затрагивает многодетные семьи, школьников, студентов, пожилых людей и другие льготные категории граждан.

Ранее сообщалось, что MAX с 1 августа не будет расходовать мобильный трафик российских абонентов.