В России с сентября меняются правила перевозок в поездах В России с 1 сентября изменятся правила железнодорожных перевозок

Москва31 июл Вести.С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу обновленные правила осуществления пассажирских перевозок по железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Министерства транспорта.

Одним из ключевых требований для всех пассажиров станет обязанность при оформлении билета на поезда дальнего следования указывать актуальный номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Перевозчик будет оперативно информировать об отменах рейсов, изменениях маршрута движения или замене подвижного состава.

Согласно ведомственному документу, значительная часть приказа посвящена вопросам повышения доступности железнодорожного транспорта для людей с инвалидностью. В частности, новые нормы закрепляют приоритетный порядок приобретения специализированных мест. Перевозчик будет временно ограничивать свободную продажу билетов, резервируя первую очередь для пассажиров, использующих кресла-коляски.

Для лиц с инвалидностью, не нуждающихся в коляске, возможность оформления билетов на такие специализированные места появится не ранее чем за десять суток до отправления состава, что должно гарантировать их наличие для наиболее нуждающихся на ранних этапах продажи.

Кроме того, изменения исключают возможность проезда сопровождающих лиц на этих местах без одновременного присутствия самого пассажира с инвалидностью.

Еще одним нововведением станет упразднение исключительного требования о возврате билетов с указанием мест на пригородные поезда строго через кассу.

Ранее Минтранспорта сообщило, что российские авиакомпании сделают полеты доступнее для инвалидов.