Билеты на пригородные поезда будут продаваться в электронном виде к 2035 году

К 2035 году все билеты на пригородные поезда будут продавать в электронном виде Билеты на пригородные поезда будут продаваться в электронном виде к 2035 году

Москва6 мая Вести.Билеты на любые пригородные поезда можно будет купить в электронном виде к 2035 году. Это следует из концепции развития перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении до 2035 года, опубликованной правительством РФ на официальном сайте.

Также планируется, что не менее половины продаваемых билетов будет оформляться в электронном виде в рамках единого транспортного документа.

В результате реализации Концепции к концу 2035 года … [должна быть] обеспечена 100-процентная возможность продажи проездных документов (билетов) в электронном виде говорится в концепции

Ранее пресс-служба национального мессенджера MAX сообщила, что российские студенты могут подтвердить свой статус и получить скидку при покупке билета на пригородные поезда с помощью цифрового ID в MAX.

Эта технология будет доступна учащимся в регионах присутствия ЦППК, в том числе Москве и Московской области, Калужской, Курской, Тульской, Владимирской, Рязанской и Смоленской областях.