Москва6 мая Вести.В России внедряется единый электронный билет для пассажиров, который будет действовать на разных видах транспорта. Об этом ИС "Вести" заявила первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок, председатель Общественного Совета Министерства транспорта РФ Татьяна Горовая.

По ее словам, пассажиру не нужно будет покупать билет на пригородный железнодорожный транспорт, на метро и на автобус отдельно.

Внедряется единый электронный билет для пассажира. Он будет действовать, собственно, на разных видах транспорта … Будет единый пассажирский билет, где пассажир может воспользоваться поездкой и не думать о том, сколько стоит, где заплатить, в какую кассу обратиться. И еще раз я повторюсь, это электронный билет. То есть не нужно будет искать где-то кассы. Мы знаем, что есть на самом деле в некоторых, на некоторых станциях такая проблема, когда есть сложности с покупкой электронного билета, нет кассы или до кассы нужно там еще куда-то добираться. Мы боремся как раз-таки за то, чтобы можно было в электронном виде приобрести билет, и пассажир совершенно не будет думать о том, как-как это сделать, как это приобрести. Это, безусловно, и повлияет на снижение безбилетников сказала эксперт

Ранее в "Лаборатории Касперского" сообщили, что весной в России зафиксирован всплеск активности ботов, массово скупающих электронные билеты на транспорт на одном из крупнейших сайтов.