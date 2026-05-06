Москва6 мая Вести.Переход к долгосрочным контрактам в сфере пассажирских перевозок имеет ряд преимуществ. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор "Группа Мовиста", председатель комиссии по вопросам развития пассажирских перевозок Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Алексей Зотов.

По его словам, текущая форма долгосрочного регионального транспортного заказа предполагала контракт всего на год.

А сейчас мы можем иметь возможность заказа уже на 3-15 лет. Это значит, что перевозчики получают возможность долгосрочного планирования своей финансово-хозяйственной деятельности, а, следовательно, закупки современного подвижного состава, а, следовательно, пассажиры получают другое качество совершенно перевозки. А субъекты получают гарантированные маршруты, гарантированные расписания и гарантированные стандарты, которые они сами устанавливают для перевозки и обслуживания пассажиров. Но надо не забывать, что это же не только подвижной состав, это еще и изменение самих платформ и станций, и безбарьерная среда, и бесконтактная оплата сказал эксперт

Ранее заместитель генерального директора Центра стратегических разработок, председатель Общественного Совета Министерства транспорта РФ Татьяна Горовая заявила, что в России внедряется единый электронный билет для пассажиров, который будет действовать на разных видах транспорта.