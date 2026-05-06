Москва6 мая Вести.Перевод транспортных льгот в электронный формат повышает удобство оформления билетов для пассажиров и прозрачность перевозок. Об этом ИС "Вести" заявил директор департамента реализации проектов "Ситуационно-информационного центра Минтранса России" Георгий Селезнев, комментируя инициативу Минтранса о цифровизации транспортных льгот.

По его словам, такой подход экономит время пассажира. Сейчас на принятие решения нужно всего несколько минут, в сравнении с процессом рассмотрения перевозчиком бумажных документов, которые могут занимать до пяти дней, отмечает эксперт.

Во-первых, цифровизация транспортных льгот повышает качество обслуживания и удобство оформления билетов льготными категориями пассажиров за счет применения онлайн-сервисов. Если раньше льготнику нужно было сначала собрать все необходимые бумажные документы, подтверждающие его право на льготу, потом добраться до кассы, отстоять очередь, то сейчас можно просто зайти на официальный сайт перевозчика в сети Интернет, выбрать нужный раздел и оформить льготный проездной документ. Во-вторых, цифровизация повышает прозрачность льготных и субсидированных перевозок как для перевозчиков, так и для государственных ведомств … Также система рассчитывает баланс доступной квоты для льготных категорий граждан сказал Селезнев

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин рассказал о важности цифровизации на примере истории о путешествующей креветке.