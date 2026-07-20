Кабмин и Госдума подготовят изменения в законы о перевозках до конца июля Путин утвердил поручения по переходу на электронные перевозочные документы

Москва20 июл Вести.Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, направленных на упрощение перехода участников перевозочного процесса на электронные перевозочные документы.

Правительству РФ совместно с Госсоветом поручено до 15 августа 2026 года подготовить разъяснения и методические рекомендации по цифровизации перевозок. Кроме того, кабмин совместно с Госдумой должен до 30 июля 2026 года обеспечить внесение изменений в законодательство, позволяющих перевозчикам выбирать способ оформления документов в случаях, определённых Минтрансом.

МВД России поручено до 1 сентября 2026 года довести до территориальных органов разъяснения по проверке электронных накладных. Также предусмотрен льготный период: до 1 марта 2027 года водителям, предъявившим бумажные документы вместо электронных, будет выноситься лишь устное замечание.