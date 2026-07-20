Москва20 июлВести.Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, направленных на упрощение перехода участников перевозочного процесса на электронные перевозочные документы.
Правительству РФ совместно с Госсоветом поручено до 15 августа 2026 года подготовить разъяснения и методические рекомендации по цифровизации перевозок. Кроме того, кабмин совместно с Госдумой должен до 30 июля 2026 года обеспечить внесение изменений в законодательство, позволяющих перевозчикам выбирать способ оформления документов в случаях, определённых Минтрансом.
МВД России поручено до 1 сентября 2026 года довести до территориальных органов разъяснения по проверке электронных накладных. Также предусмотрен льготный период: до 1 марта 2027 года водителям, предъявившим бумажные документы вместо электронных, будет выноситься лишь устное замечание.