Москва27 апр Вести.Летом, когда россияне отправляются на дачу или в автопутешествия, они берут с собой запас топлива. Однако за его неправильную транспортировку грозит штраф, напоминает портал Life.ru.

Согласно правила, водитель может взять с собой не более 240 литров топлива. При этом перевозить его следует в специальных канистрах или сертифицированных баках емкостью не более 60 литров каждая.

Штраф за неправильную перевозку топлива составляет от 2 до 2,5 тысячи рублей. Кроме того, водителя могу лишить прав на срок до 6 месяцев, отмечает Life.ru.