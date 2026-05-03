В Литве действует запрет на въезд машин из РФ с более чем 200 л топлива в баке

Литва не пускает автомобили из РФ с более чем 200 л топлива в баке В Литве действует запрет на въезд машин из РФ с более чем 200 л топлива в баке

Москва3 мая Вести.В Литве вступил в силу запрет на въезд транспортных средств из России и Белоруссии, если в их баках содержится более 200 литров топлива. Об этом информирует таможенный департамент страны.

"Подписанные президентом поправки к закону (о санкциях. — Прим. ред.) вступили в силу и будут действовать до 31 декабря 2027 года следует из сообщения

Отмечается, что за превышение допустимого объема ввезенного топлива предусмотрены штрафные санкции и конфискация излишков.

Таможенный департамент ввел новое ограничение. По его данным, "лишнее топливо", находящееся в баках, продается. Для решения проблемы предлагается установить лимит заправки в 200 литров.

По информации ведомства, ежедневно на литовскую границу прибывают около 200 грузовиков, зарегистрированных в России и Беларуси. За месяц этот показатель достигает 7,1 тысячи. По оценкам департамента, если из бака одного грузовика незаконно слить 500 литров дизельного топлива, за сутки можно получить 100 тысяч литров. В результате, государство ежемесячно теряет 2,2 миллиона евро из-за неуплаченных налогов.

В ходе военной операции США и Израиля против Ирана цены на дизельное топливо в Литве выросли на 30%, а на бензин — на 20%.

О том, что Литва вводит запрет на въезд грузовиков из РФ, если в их баках более 200 литров топлива, сообщалось в конце января этого года.