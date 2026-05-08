В Казахстане вступил в силу приказ о повышении утильсбора на автомобили из РФ В Казахстане увеличился утильсбор на автомобили из России и Белоруссии

Москва8 мая Вести.В Казахстане вступил в силу приказ, который увеличил утилизационный сбор на автомобили и сельскохозяйственную технику, которые импортируются из России и Белоруссии в республику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анализ данных казахстанской информационно-правовой системы нормативно-правовых актов.

Согласно документу, базовая ставка утильсбора для произведенных в Казахстане легковых автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2 литров составляет 50 месячных расчетных показателей (МРП), или около 216 тысяч тенге. Приказ вводит коэффициент 3,5 для этой ставки на машины, которые были ввезены в Казахстан из любых стран, за исключением России и Белоруссии.

При этом для импортируемых из этих двух государств автомобилей с таким двигателем коэффициент устанавливается на уровне 136 - сумма утильсбора при нем составит около 29,4 миллиона тенге. В предыдущей версии документа отдельных коэффициентов для техники российского и белорусского производства не было.

Кроме того, приказ устанавливает повышающие коэффициенты утилизационных платежей на ввозимые из России и Белоруссии автомобили с двигателями объемом до 1 литра и более 3 литров. Повышение утильсбора также затронет категорию N1, N2 и N3 (грузовики с технически допустимой массой до 50 тонн).

О планах Казахстана повысить утильсбор на авто из России стало известно в марте. Как заявил министр промышленности и строительства республики Ерсайын Нагаспаев, резкого повышения цен на автомобили после такого решения не будет.