Задолженность по утильсбору в 1,5 млн руб. взыскали с продавца 3 авто в Приморье

Москва27 мая Вести.Задолженность по утилизационному сбору и пени на общую сумму почти 1,5 млн рублей взыскал Надеждинский районный суд по иску Читинской таможни, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края в мессенджере МАХ.

Согласно иску, в 2022-2023 годах ответчик ввез на территорию РФ три автомобиля, оплатив за каждый утильсбор в размере 5,2 тыс. рублей как за транспортное средство, ввозимое для личного пользования. Позже все три машины он продал, в связи с чем размер утильсбора должен был быть рассчитан с применением иного коэффициента.

[Истец] просил суд взыскать с административного ответчика задолженность по уплате утилизационного сбора, с учетом уточнённых требований в размере 925 800 руб. и пеню в размере 565 123,74 руб. отметили в пресс-службе

Суд требования истца удовлетворил в полном объеме.