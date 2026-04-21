Москва21 апрВести.В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, она обвиняется в мошенничестве в крупном размере, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.
По версии следствия, в августе 2025 года фигурантка похитила у своего сожителя автомобиль. От имени мужчины она составила фиктивный договор купли-продажи.
Материалы уголовного дела направлены в судотмечается в сообщении
Оперативники выявили проданный автомобиль стоимостью более 1,5 млн рублей и вернули его законному владельцу.