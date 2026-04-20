В Приморье разыскивают обманувших женщину почти на 3 млн рублей мошенников

Москва20 апр Вести.Прокуратура Приморского края взяла на контроль уголовное дело о мошенничестве, в результате которого женщина лишилась почти 3 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале регионального надзорного ведомства.

Установлено, что 52-летняя жительница Уссурийска стала жертвой злоумышленников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили ее передать деньги, так как якобы она ранее уже контактировала с мошенниками, поэтому все ее сбережения "принадлежат государству".

Потерпевшая, действуя под контролем "кураторов", передала около 3 млн рублей отмечается в сообщении

Позже она поняла, что это был обман. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Его расследование находится на контроле прокуратуры.