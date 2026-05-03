Жительница Уссурийска распознала мошенническую схему и обратилась в полицию Мошенники пытались убедить жительницу Уссурийска перевести им 450 тысяч рублей

Москва3 мая Вести.Аферисты пытались обмануть жительницу Уссурийска, убеждая перевести им 450 тысяч рублей, однако женщина распознала схему и обратилась в полицию, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Тридцатипятилетней женщине позвонила "представительница налоговой службы", которая сообщила, что в ее отношении начата проверка, поскольку расходы уссурийки якобы превысили доходы.

После непродолжительного разговора, запугивания и психологического давления с упоминанием статьей уголовного кодекса девушку попросили продиктовать данные СНИЛС, что она и сделала. Через 20 минут пришло смс-сообщение о взломе личного кабинета на портале госуслуг с указанием номера телефона для решения проблемы отметили в пресс-службе

Потерпевшая позвонила по указанному номеру, где с ней поочередно поговорили "представитель портала", "сотрудник силового ведомства", "специалист ЦБ". Женщину запугивали обвинениями в госизмене, требуя для подтверждения лояльности перевести 450 тысяч рублей.

В какой-то момент потерпевшая поняла, что что-то не так, закончила разговор и обратилась в полицию.

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело.