Пенсионерка из Уссурийска лишилась более 9,5 млн рублей от действий мошенников

В Приморье пенсионерка потеряла 9,5 миллиона рублей из-за телефонных аферистов Пенсионерка из Уссурийска лишилась более 9,5 млн рублей от действий мошенников

Москва7 авг Вести.В Уссурийске 62-летняя пенсионерка под влиянием телефонных аферистов, выдававших себя за силовиков, лишилась более 9,5 миллиона рублей. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в своем Telegram-канале.

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о мошенничестве, в результате которого пенсионерка из Уссурийска лишилась более 9,5 млн рублей говорится в публикации

По данным следствия, злоумышленники убедили женщину в причастности к финансированию терроризма, и под предлогом сохранения денег убедили передать их курьерам.

Сначала женщина сняла 2 миллиона рублей и отдала их в парке имени Суханова во Владивостоке. Затем в Уссурийске она передала еще 7 миллионов рублей и 10 тысяч долларов. Осознав обман, пенсионерка обратилась за помощью к правоохранителям.

Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранители устанавливают всех причастных к преступлению.