Пенсионерка из Красноярского края отдала лжесиловикам 9,8 млн рублей Псевдосиловики выманили у пенсионерки из Красноярского края 9,8 млн рублей

Москва18 июл Вести.В Красноярском крае возбуждено уголовное дело о мошенничестве, неизвестные "силовики" выманили у 73-летней пенсионерки из Боготола 9,8 миллионов рублей, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

Установлено, что в июне 2026 года женщине звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками различных силовых органов. Они ей сообщили, что с ее счета мошенники перевели деньги запрещенной организации, поэтому пенсионерка – фигурантка дела о пособничестве терроризму, и ей грозит пожизненное лишение свободы. Испуганная женщина согласилась "сотрудничать" со спецслужбами, это ей стоило более 9 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве отмечается в сообщении

Кроме этого, на телефон пенсионерки поступали звонки с угрозами физической расправы.