Москва18 июлВести.В Красноярском крае возбуждено уголовное дело о мошенничестве, неизвестные "силовики" выманили у 73-летней пенсионерки из Боготола 9,8 миллионов рублей, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.
Установлено, что в июне 2026 года женщине звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками различных силовых органов. Они ей сообщили, что с ее счета мошенники перевели деньги запрещенной организации, поэтому пенсионерка – фигурантка дела о пособничестве терроризму, и ей грозит пожизненное лишение свободы. Испуганная женщина согласилась "сотрудничать" со спецслужбами, это ей стоило более 9 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничествеотмечается в сообщении
Кроме этого, на телефон пенсионерки поступали звонки с угрозами физической расправы.