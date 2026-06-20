Пожилая красноярка призналась, что как под гипнозом отдала мошенникам 5 млн

Пенсионерка из Красноярска отдала мошенникам 5 млн рублей Пожилая красноярка призналась, что как под гипнозом отдала мошенникам 5 млн

Москва20 июн Вести.Жительница Красноярска 65 лет стала жертвой мошенников, отдав им 5 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края в мессенджере МАХ.

В начале марта 2026 года женщине позвонил мужчина, предложивший познакомиться. Когда пенсионерка отказалась, он рассказал ей об инвестициях. После этого к разговору подключились еще двое "специалистов по криптовалюте".

Я ранее знала о различных способах мошенничества, однако я стала жертвой. Мое состояние было как под гипнозом, что мне говорили — не помню. Я ничего не понимаю в нефти и криптовалюте, но действовала строго по их инструкциям рассказала красноярка

По совету мужчин пенсионерка скачала приложение Grid Vertex и перевела на указанный ими счет все сбережения, полученные после гибели сына на СВО.

Общая сумма ущерба составила 5 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.