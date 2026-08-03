Свыше 200 тысяч рублей отдала мошенникам жительница ЕАО Жительница ЕАО перевела мошенникам 206 тыс. рублей в надежде на легкий заработок

Москва3 авг Вести.Жительница села Амурзет Октябрьского района 45 лет отдала свыше 200 тысяч рублей мошенникам, пытаясь обеспечить себе пассивный доход, рассказала пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

В одном из мессенджеров женщина нашла группу об инвестициях, где публиковались посты о невероятных успехах трейдеров и легких деньгах на криптобирже. Заинтересовавшись предложением, она написала администратору сообщества, которая выслала ей ссылку на "разъясняющий документ" и убедила в безопасности схемы.

Для регистрации на платформе от женщины потребовали предоставить персональные данные и номер банковской карты. Когда жертва попыталась перевести стартовый взнос в размере 100 тысяч рублей, банк заблокировал операцию. Но администратор группы успокоила женщину, заявив, что для обхода блокировок нужно дробить платежи написали в пресс-службе

После этого потерпевшая дважды перевела по 50 тысяч рублей, а спустя несколько дней произвела еще два перевода 53 272 рубля каждый.

После этого гражданка поняла, что стала жертвой злоумышленников, и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 206 544 рубля. Возбуждено уголовное дело.