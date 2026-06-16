Женщина из ЕАО перевела более 1,5 млн мошеннику, нашедшему ее на сайте знакомств

Жительница ЕАО стала жертвой мошенников, зарегистрировавшись на сайте знакомств Женщина из ЕАО перевела более 1,5 млн мошеннику, нашедшему ее на сайте знакомств

Москва16 июн Вести.Жительница поселка Известковый 35 лет перевела более 1,5 млн рублей мошенникам, с которыми начала общаться на сайте знакомств, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Женщина обратилась в полицию, пояснив, что новый знакомый, найденный на ресурсе, предложил ей заработать на инвестициях, после чего перевел на "трейдера", который порекомендовал ей перевести деньги на специальный брокерский счет.

Один раз ей удалось вывести небольшую сумму — 80 614 рублей, что окончательно усыпило её бдительность, и она продолжила вкладывать деньги. Когда от "трейдера" начали поступать требования внести дополнительную оплату для уплаты налогов с прибыли, девушка заподозрила неладное и обратилась в полицию написали в пресс-службе

Всего потерпевшая перевела мошенникам 1 581 500 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.