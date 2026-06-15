МВД: возбуждено дело по факту обмана жителя ЕАО на 1 млн рублей лжеинвесторами

Житель Биробиджана лишился почти 1 млн рублей, поверив лжеинвесторам МВД: возбуждено дело по факту обмана жителя ЕАО на 1 млн рублей лжеинвесторами

Москва15 июн Вести.Житель Биробиджана перевел лжеинвесторами почти 1 миллион рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщается в MAX-канале МВД Еврейской автономной области.

В дежурную часть полиции поступило заявление от жителя Биробиджана. Мужчина пояснил, что в мае в одном из мессенджеров ему незнакомец предложил "легкий заработок" на инвестициях. Далее "куратор" помог зарегистрироваться на платформе, через которую потерпевший перевел мошенникам 927 тысяч рублей. Когда ему предложили оформить кредит, он обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере отмечается в сообщении.

Полицейские призывают жителей региона быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.