Мошенники выманили у биробиджанца более 85 тысяч рублей, пообещав интим-услуги Биробиджанец отдал свыше 85 тысяч рублей мошенникам, предлагавшим интим-услуги

Москва15 мая Вести.В полицию Биробиджана обратился молодой человек, который рассказал, что хотел воспользоваться услугами интимного характера и нарвался на мошенников, которые выманили у него под разными предлогами свыше 85 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Желавший скрасить досуг биробиджанец позвонил по одному из телефонов, найденных в интернете. Администратор по телефону потребовала предоплату в 1,5 тысячи рублей, которые мужчина и перевел.

После этого последовала серия новых требований: мошенники под разными предлогами — "страховка", "повторная оплата", "проблемы с переводом". В общей сложности мужчина перевел 86 300 рублей. После последнего перевода связь с "исполнителями" услуг прервалась. Поняв, что стал жертвой обмана и деньги не вернутся, молодой человек обратился в полицию отметили в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, ведется расследование.