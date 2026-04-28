Москва28 апрВести.У 20-летнего жителя приморского Артема неизвестные обманным путем похитили 35 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщается в MAX-канале МВД края.
По данным полиции, на мобильный телефон через мессенджер пострадавший получил сообщение от родственницы с просьбой одолжить на указанный банковский счет деньги. Только после того, как он перевел сумму, созвонился с родственницей. Девушка рассказала, что никакой просьбы от ее имени не было, а ее аккаунт в мессенджере взломан. Осознав, что денежные средства переведены на счет мошенников, мужчина обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело о мошенничествеотмечается в сообщении
Полицейские устанавливают личности и местонахождения злоумышленника.