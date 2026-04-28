Мошенники под видом родственницы похитили у жителя Приморья 35 тысяч рублей МВД: житель Приморья лишился денег, одолжив их лжеродственнице

Москва28 апр Вести.У 20-летнего жителя приморского Артема неизвестные обманным путем похитили 35 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщается в MAX-канале МВД края.

По данным полиции, на мобильный телефон через мессенджер пострадавший получил сообщение от родственницы с просьбой одолжить на указанный банковский счет деньги. Только после того, как он перевел сумму, созвонился с родственницей. Девушка рассказала, что никакой просьбы от ее имени не было, а ее аккаунт в мессенджере взломан. Осознав, что денежные средства переведены на счет мошенников, мужчина обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве отмечается в сообщении

Полицейские устанавливают личности и местонахождения злоумышленника.