Москва19 июн Вести.Во Владивостоке полицейские задержали мужчину, похитившего мобильный телефон, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

В дежурную часть полиции обратился 24‑летний местный житель с заявлением о хищении сотового телефона. Установлено, что заявитель разместил в интернете объявление о продаже дорогой модели телефона. Договорился о встрече с потенциальным покупателем. На встречу злоумышленник пришел со своим товарищем. Покупатель посмотрел телефон, затем показал поддельный чек о переводе денежных средств и начал уходить. Когда продавец проверил банковский счет и не обнаружил поступившего перевода, он попытался догнать злоумышленника, но тому удалось сесть в автомобиль и скрыться. Позже было установлено, что к совершению преступления причастен 27-летний ранее судимый житель Артема.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве отмечается в сообщении

Полиция проверяет фигуранта на причастность к ранее совершенным преступлениям.