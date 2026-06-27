Мошенники обманули жителя Приморья, когда он пытался купить внуку квадроцикл Более 300 тысяч рублей отдал мошенникам приморец, покупая внуку квадроцикл

Москва27 июн Вести.С мошенничеством при попытке купить в подарок внуку квадроцикл столкнулся 68-летний житель села Дубовый Ключ, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Мужчина выбрал квадроцикл на одном из сайтов по подбору техники и ставил заявку на покупку, указав свой номер для связи. Через некоторое время в мессенджер мужчине написал человек, который представился менеджером компании и предложил помощь в выборе интересующей его модели квадроцикла.

Потерпевший и "менеджер" оформили сделку онлайн, мужчина снес половину стоимости техники и оформил рассрочку на 36 месяцев на вторую половину.

Для оплаты за товар лже-менеджер предоставил покупателю реквизиты счета, на который мужчина осуществил перевод своих денежных средств. После подтверждения платежа, чтобы усыпить бдительность, аферист прислал видео упакованного товара, уточнил адрес доставки и сообщил, что в ближайшие дни товар будет отправлен. При этом трек номера об отправке товара предоставлен не был написали в пресс-службе

В течение недели мошенник сдвигал сроки отправки товара, после чего перестал выходить на связь. После этого мужчина обратился в полицию. Причиненный заявителю ущерб составил более 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.