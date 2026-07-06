Группа мошенников в Приморье похитила у четырех пенсионеров 1,5 млн рублей В Приморье перед судом предстанет похитивший у пенсионеров 1,5 млн руб. мошенник

Москва6 июл Вести.Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Партизанска, который обвиняется в мошенничество в крупном размере, которое было совершено организованной группой, сообщается в MAX-канале прокуратуры Приморского края.

Уголовное дело будет направлено в суд отмечается в сообщении

Установлено, что фигурант через мессенджер вступил в организованную преступную группу, специализировавшуюся на хищении денег у пожилых граждан. Его роль заключалась в получении от курьеров похищенных денег и переводе их через банкоматы на счета соучастников. Себе он оставлял 10% в качестве вознаграждения. В феврале 2026 года обвиняемый участвовал в хищении около 1,5 миллионов рублей у четырех пенсионеров в возрасте от 72 до 86 лет.