Москва27 маяВести.На Сахалине пресекли деятельность организованной группы, обвиняемой в хищении более 4 млн рублей у пенсионеров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.
Перед судом предстанут пять человек.
Мошенники … звонили пожилым людям, убеждали, что их личными данными завладели сотрудники украинской разведки. Либо заявляли, что их родственник стал виновником ДТП, в результате которого пострадал или погиб человексказано в сообщении
После этого жертвам предлагали передать денежные средства "уполномоченным лицам" для минимизации последствий.
В публикации отмечается, что деятельностью группы руководили неустановленные лица, которые через интернет-ресурсы и мессенджер вербовали исполнителей преступления, обеспечивали их авиабилетами, жильем и транспортом. В схеме обязательно участвовали курьер и контролер, который пресекал попытки присвоения похищенного.
Средства обманутых граждан – в размере более 4 млн рублей – были переведены на криптокошельки организаторов.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.