На Сахалине будут судить пять аферистов, обманувших пенсионеров на 4 млн рублей

Москва27 мая Вести.На Сахалине пресекли деятельность организованной группы, обвиняемой в хищении более 4 млн рублей у пенсионеров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Перед судом предстанут пять человек.

Мошенники … звонили пожилым людям, убеждали, что их личными данными завладели сотрудники украинской разведки. Либо заявляли, что их родственник стал виновником ДТП, в результате которого пострадал или погиб человек сказано в сообщении

После этого жертвам предлагали передать денежные средства "уполномоченным лицам" для минимизации последствий.

В публикации отмечается, что деятельностью группы руководили неустановленные лица, которые через интернет-ресурсы и мессенджер вербовали исполнителей преступления, обеспечивали их авиабилетами, жильем и транспортом. В схеме обязательно участвовали курьер и контролер, который пресекал попытки присвоения похищенного.

Средства обманутых граждан – в размере более 4 млн рублей – были переведены на криптокошельки организаторов.

Расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.