Москва6 апр Вести.Суд приговорил четырех жителей Сахалина к реальному сроку за попытку мошенничества, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственное управление СК России по Сахалинской области.

В 2021 голу группа жителей Охинского района попыталась лишить наследства родственников умершего мужчины. Они составили фиктивный договор займа, который заверила сама же участница группы, будучи нотариусом.

Один из виновных обратился в суд с иском о взыскании с наследников умершего денежных средств в размере не менее 55 миллионов рублей по ранее заключенному между ними договору займа сообщили в СК

Экспертиза показала, что умерший не оставлял подпись в договоре займа.

По итогам судебного процесса каждый обвиняемый приговорен к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Помимо этого, им назначено тюремное заключение на срок от двух до четырех лет в колонии.