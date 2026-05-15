В Кемерове перед судом предстанут участники ОПГ, завладевшие пятью квартирами Четверо участников ОПГ пойдут под суд в Кузбассе за посягательство на 5 квартир

Москва15 мая Вести.Четверо участников организованной преступной группы, среди которых адвокат, нотариус и сотрудник государственного органа, предстанут перед судом в Кемерове по обвинению в нескольких эпизодах мошенничества, легализации имущества и денежных средств и пособничестве, сообщила пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу в мессенджере МАХ.

Адвокат вовлек в преступную группу риелторов, сотрудника государственного органа, и еще двух его соучастников. Содействие при заключении двух сделок им оказывал нотариус.

В период с 2021 по 2024 год члены организованной преступной группы, используя статус адвоката, получали сведения об умерших, недееспособных гражданах и о лицах из социально незащищенных категорий. Изготавливали фиктивные документы на отчуждение объектов недвижимости путем обмана и злоупотребления доверием. Объектами преступного посягательства стали пять квартир, расположенных в городе Кемерово. После оформления прав собственности похищенная недвижимость была реализована добросовестным приобретателям отметили в пресс-службе

Таким образом преступники нанесли государству и собственникам ущерб на сумму более 15 млн рублей. На имущество фигурантов наложен обеспечительный арест.

Уголовное дело с утвержденными обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении организатора преступной группы дело выделено в отдельное производство.

В отношении одного из соучастников суд вынес обвинительный приговор, ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года 6 месяцев и штрафом в размере 50 тыс. рублей.