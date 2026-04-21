Перед судом предстанет созданная тренером в кемеровской спортшколе ОПГ

Москва21 апр Вести.В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 12 лиц организованной преступной группы, включая несовершеннолетних, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета региона.

По версии следствия, тренер организовал преступную группу, в состав которой вошли его ученики спортшколы и их знакомые, в том числе несовершеннолетние. Фигуранты совершали в городе Белове и округе хищения, изнасилования, занимались незаконным оборотом наркотиков, под видеозапись принуждали потерпевших признаться в противоправной деятельности, угрожая демонстрацией полученных кадров.

Общий объем уголовного дела составил более 40 томов, оно в ближайшее время будет направлено в суд отмечается в сообщении

Девять человек признаны потерпевшими, действиями обвиняемых им причинен материальный ущерб на сумму более 260 тысяч рублей. С целью обеспечения исполнения приговора суда по ходатайству органов следствия наложен арест на сумму 900 тысяч рублей.