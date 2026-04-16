В Калининграде завершили следствие по делу о похищении участника СВО ради денег Завершено расследование уголовного дела о похищении участника СВО в Калининграде

Москва16 апр Вести.В Калининграде завершили расследование уголовного дела в отношении восьми участников преступной группы, совершивших ряд преступлений, в том числе похитивших участника СВО. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она уточнила, что фигуранты обвиняются в похищении человека, принуждении к совершению сделки, мошенничестве, грабеже, вымогательстве и незаконном проникновении в жилище.

Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении восьми участников организованной группы, в которую в том числе входили два адвоката говорится в сообщении

По данным следствия, в 2025 году обвиняемые похитили недвижимое имущество у граждан, которые относятся к категории детей-сирот, угрожая им применением насилия и уничтожением их собственности. Также они убедили одного человека заключить контракт с Минобороны России, чтобы забрать себе его деньги. Они хотели, чтобы жертва указала реквизиты их банковской карты для получения выплат, но не преуспели – мужчина вписал реквизиты другой карты.

Также обвиняемые похитили участника СВО и два дня удерживали его, вымогая денежные средства, а потом украли его автомобиль.

Все члены преступной группы установлены и задержаны. В ходе расследования у фигурантов изъяли все похищенное имущество и вернули собственникам.