В Калининграде ликвидирован игорный клуб, 17 лет менявший адреса для конспирации

Москва21 мая Вести.В Калининграде сотрудники УМВД и Росгвардии задержали организаторов и участников организованной преступной группы, занимавшихся незаконным проведением азартных игр, также был ликвидирован игорный клуб, который 17 лет менял адреса для конспирации. Об этом сообщило МВД России.

В июле 2009 года 48-летний мужчина и 39-летняя женщина запустили работу подпольного игорного клуба, местонахождение которого ежегодно меняли на протяжении 17 лет с целью конспирации противоправной деятельности говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства

Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники арендовывали квартиры или подвальные помещения. Допуск посторонних лиц осуществлялся строго по рекомендациям от проверенных клиентов, а личность каждого тщательно проверялась. К проведению азартных игр организаторы также привлекли 3 девушек, выступивших администраторами.

По местам проживания лидеров и участников группы были проведены обыски, в ходе которых изъяты различная техника, бухгалтерия, черновые записи и деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой по предварительному сговору или сопряженные с извлечением дохода в крупном размере).

В настоящее время 48-летний фигурант заключён под стражу. Его 39-летней напарнице избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а их помощникам – подписка о невыезде и надлежащем поведении добавили в МВД

Расследование продолжается.