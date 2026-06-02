Москва2 июн Вести.Шесть жителей Волгоградской области подозреваются в незаконной организации и проведении подпольных азартных игр. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Возбуждено уголовное дело в отношении шестерых местных жителей. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По версии следствия, идея нелегального бизнеса пришла в голову одному из фигурантов. Он привлек к этому пятерых знакомых, вместе они оборудовали помещение на улице Оломоуцкая в городе Волжский, установили там специальное оборудование и начали проводить игры в карточный покер. Подпольный клуб действовал с мая 2025-го до недавнего времени.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых. Правоохранители выясняют детали преступления.