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В Москве возбуждено дело по факту организации азартных игр

Дело возбуждено по факту организации азартных игр в трех районах Москвы В Москве возбуждено дело по факту организации азартных игр

Москва25 апр Вести.В Москве возбудили уголовное дело по статье о незаконных организации и проведении азартных игр. Подробности сообщает пресс-служба СК столицы в MAX.

По материалам следствия, группа граждан арендовала три помещения на территории Юго-Западного, Западного и Центрального административных округов столицы. Фигуранты оборудовали их для проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Указанная деятельность была выявлена и пресечена в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативных мероприятий… говорится в сообщении

В настоящее время установлены 6 лиц, причастных к преступлению. Проведены обыски по месту организации игр и проживания подозреваемых. В качестве доказательств противоправной деятельности изъяты игровые фишки, карты, денежные средства, бухгалтерские записи.

В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.