СК и полиция закрыли подпольное казино в Москве

Москва28 мая Вести.В Москве пресечена работа подпольного казино, задержаны шестеро человек по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает столичный главк Следственного комитата (СК) России.

Согласно оперативным данным, казино с использованием игрового оборудования действовало на улице Беловежской как минимум с марта текущего года. Незаконная деятельность была выявлена и пресечена благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным следователями столичного СК совместно с сотрудниками ОЭБиПК УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве.

Изъято 30 единиц игрового оборудования, денежные средства, черновые записи, предположительно отражавшие бухгалтерскую отчетность противоправной деятельности, а также иные предметы, имеющие значение для расследования. Следствием задержаны шесть лиц, причастных к совершению преступления говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Фигурантам уже предъявлено обвинение. Еще двое объявлены в розыск.