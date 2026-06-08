Москва8 июн Вести.Правоохранители задержали лидеров и активных участников преступного сообщества, контролировавших в России сервисную платформу финансовых операций в интересах нелегальных онлайн-казино. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, члены банды незаконно принимали ставки в онлайн-казино Pin-Up/Pinco, FreshCasino, Leon, MelBet, MostBet, PlayFortuna, Punch, RioBet, Shangrilla, WhyCasino, lwin, Azino, WinWin, 888Casino. Затем фигуранты перечисляли в адрес казино поступившие денежные средства. Ежедневно участники банды совершали тысячи транзакций в интересах игровых площадок. Для определения размера преступного дохода назначены судебные экспертизы, добавили в СК.

Установлены и задержаны на территории России 24 участника преступной организации, им предъявлены обвинения в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем. Лидеры и наиболее активные члены организации заключены под стражу говорится в сообщении

Восемь обвиняемых объявлены в розыск.

В ходе обысков у фигурантов изъяли денежные средства и предметы роскоши, включая дорогостоящие автомобили. В рамках следствия суд арестовал их имущество.