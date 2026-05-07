Москва7 маяВести.В Санкт-Петербурге СК возбудил уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по городу в MAX.
Установлено, что фигуранты создали организованную группу, нашли жилое помещение в городе и с февраля по май 2026 года проводили там азартные игры, используя игровое оборудование вне игорной зоны.
За указанный период злоумышленники получили незаконный доход в сумме свыше 6 миллионов рублейговорится в сообщении
По месту проведения незаконных игр проведен обыск, оборудование изъято. Также в помещении обнаружены денежные средства, телефоны, бухгалтерские документы.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступной деятельности. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.