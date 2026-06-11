Москва11 июнВести.В Петербурге полиция совместно с Росфинмониторингом пресекла деятельность организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью и выводом денег через подконтрольные фирмы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В Санкт-Петербурге мои коллеги во взаимодействии с Росфинмониторингом пресекли деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконной банковской деятельности и выводе денежных средств через сеть подконтрольных фирмнаписала Ирина Волк в мессенджере MAX
По данным следствия, с октября 2023 по декабрь 2025 года злоумышленники обналичивали и переводили денежные средства, забирая себе порядка 12 процентов с каждой операции. По предварительной информации, криминальный оборот превысил 500 миллионов рублей.
Уголовное дело возбудили по статье о незаконной банковской деятельности. Правоохранители задержали организатора - учредителя коммерческих фирм, его соорганизатора, координировавшего деятельность группы, и двух сообщников, которые искали клиентов и отвечали за движение наличных. При обысках были изъяты банковские карты, печати фиктивных организаций, компьютеры, телефоны и другие улики.
Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предполагаемый организатор находится под домашним арестом.
Расследование продолжается.