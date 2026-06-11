МВД: в Петербурге задержали банду, которая за два года обналичила 500 млн рублей

В Петербурге пресекли работу ОПГ, обналичившей более полумиллиарда рублей МВД: в Петербурге задержали банду, которая за два года обналичила 500 млн рублей

Москва11 июн Вести.В Петербурге полиция совместно с Росфинмониторингом пресекла деятельность организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью и выводом денег через подконтрольные фирмы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Санкт-Петербурге мои коллеги во взаимодействии с Росфинмониторингом пресекли деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконной банковской деятельности и выводе денежных средств через сеть подконтрольных фирм написала Ирина Волк в мессенджере MAX

По данным следствия, с октября 2023 по декабрь 2025 года злоумышленники обналичивали и переводили денежные средства, забирая себе порядка 12 процентов с каждой операции. По предварительной информации, криминальный оборот превысил 500 миллионов рублей.

Уголовное дело возбудили по статье о незаконной банковской деятельности. Правоохранители задержали организатора - учредителя коммерческих фирм, его соорганизатора, координировавшего деятельность группы, и двух сообщников, которые искали клиентов и отвечали за движение наличных. При обысках были изъяты банковские карты, печати фиктивных организаций, компьютеры, телефоны и другие улики.

Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предполагаемый организатор находится под домашним арестом.

Расследование продолжается.