Теневые банкиры из Петербурга обналичили более 600 млн рублей, их задержали

Теневым банкирам в Петербурге грозит срок за вывод 600 млн рублей за рубеж Теневые банкиры из Петербурга обналичили более 600 млн рублей, их задержали

Москва16 апр Вести.Экономическая полиция Петербурга вместе с УФСБ и таможней пресекла деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном выводе денег за границу и теневом банкинге. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по региону в своем Telegram-канале.

Сотрудники экономической полиции ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с представителями УФСБ и Северо-Западной оперативной таможни пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном выводе денежных средств за рубеж и ведении незаконной банковской деятельности говорится в публикации МВД

Отмечается, что в схеме участвовали трое – женщина 39 лет и двое мужчин 42 и 36 лет. Злоумышленники выводили средства под видом оплаты внешнеторговых контрактов.

В банки предоставлялись фиктивные документы о поставках стройматериалов и другой продукции. На основе фиктивных контрактов на счета зарубежных компаний переводились многомиллионные суммы.

Кроме того, фигуранты обналичивали деньги через подконтрольные организации. Общий объем операций превысил 600 миллионов рублей, доход "банкиров" составил 24 миллиона рублей.

При обысках изъяты техника, средства связи и деньги. Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконных валютных операциях, незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Трое фигурантов задержаны и судом отправлены под стражу. Расследование продолжается.