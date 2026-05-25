В Петербурге за вывод за рубеж почти 49 млн задержан местный предприниматель

Москва25 мая Вести.В Санкт-Петербурге задержан местный предприниматель, причастный к незаконным валютным операциям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и области.

Установлено, что 37-летний фигурант действовал в составе преступной группы.

Руководитель коммерческой организации … подготавливал подложные документы и вывел за рубеж не менее 48 996 160 рублей в иностранной валюте сказано в сообщении

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Мужчина заключен под домашний арест. В данное время проводятся мероприятия, направленные на выявление других эпизодов и установление всех участников преступной схемы.