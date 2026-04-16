Москва16 апрВести.В центре Санкт-Петербурга задержали мужчину, который был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по городу.
Задержанный – 39-летний житель Северной столицы. Его обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранца.
На Садовой улице задержан находящийся в федеральном розыске 39-летний местный житель, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФговорится в сообщении
Мужчину передали инициатору розыска в УМВД России по Адмиралтейскому району. вопрос об избрании меры пресечения решается.