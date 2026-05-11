Москва11 мая Вести.Замглавы уголовного розыска Санкт-Петербурга Виталий Лаврищев задержан в Москве по обвинению в разбое в особо крупном размере. По данным ТАСС, решение об аресте принял Басманный суд столицы.

Сообщается, что фигурант задержан в рамках уголовного дела Максима Чачина.

В начале декабря 2022 года Чачин с подельниками зашел в здание следственного отдела по Московскому району ГСУ СК РФ. Там они представились мужчине лицами, действовавшими от имени его брата, и предложили проследовать с ними вместе с денежными средствами. Мужчина ответил отказом.

Позже фигуранты совершили грабеж на сумму в $300 тыс., что составило около 18,3 млн рублей сказано в сообщении

Арест Лаврищева подтвердили агентству в правоохранительных органах.