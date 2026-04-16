Задержан куратор разбойного нападения на Строгинском бульваре в Москве

Москва16 апр Вести.В Петербурге задержан один из кураторов разбоя на Строгинском бульваре в Москве, сообщает Следком.

В ведомстве отметили, что продолжается расследование уголовного дела об убийстве женщины и разбойном нападении на северо-западе столицы, которое произошло 13 марта.

На территории города Санкт-Петербурга установлен и задержан один из кураторов курьеров, задействованных в процессе совершения преступления говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Установлено, что 19-летний подозреваемый действовал по поручению организаторов преступления. Он подыскал курьеров, а затем осуществлял координацию их действий по передаче имущества, похищенного из квартиры на Строгинском бульваре Москвы.

В ближайшее время подозреваемого доставят к следователю для проведения следственных действий, проинформировали в СК.

В середине марта в квартире дома на Строгинском бульваре столицы было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти и взломанный сейф.

По подозрению в совершении преступления задержали 20-летнего футболиста Даниила Секача. Ему предъявлено обвинение по статьям УК "Убийство" и "Разбой". Сообщалось, что он действовал под влиянием телефонных мошенников.

Кроме того, по подозрению в соучастии были задержаны еще несколько человек.