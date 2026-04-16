Москва16 апрВести.В Петербурге задержан один из кураторов разбоя на Строгинском бульваре в Москве, сообщает Следком.
В ведомстве отметили, что продолжается расследование уголовного дела об убийстве женщины и разбойном нападении на северо-западе столицы, которое произошло 13 марта.
На территории города Санкт-Петербурга установлен и задержан один из кураторов курьеров, задействованных в процессе совершения преступленияговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Установлено, что 19-летний подозреваемый действовал по поручению организаторов преступления. Он подыскал курьеров, а затем осуществлял координацию их действий по передаче имущества, похищенного из квартиры на Строгинском бульваре Москвы.
В ближайшее время подозреваемого доставят к следователю для проведения следственных действий, проинформировали в СК.
В середине марта в квартире дома на Строгинском бульваре столицы было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти и взломанный сейф.
По подозрению в совершении преступления задержали 20-летнего футболиста Даниила Секача. Ему предъявлено обвинение по статьям УК "Убийство" и "Разбой". Сообщалось, что он действовал под влиянием телефонных мошенников.
Кроме того, по подозрению в соучастии были задержаны еще несколько человек.