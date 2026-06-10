Москва10 июнВести.Столичный СК показал допрос курьера, причастного к разбою на Строгинском бульваре. Видео опубликовано в MAX.
Допрос проведен в рамках расследования уголовного дела об убийстве женщины и разбойном нападении на северо-западе Москвы 13 марта 2026 года.
Курьер признал свою вину в инкриминируемом преступлении в полном объёме, выразил раскаяние и дал показания о том, что действовал по указанию кураторапишет ведомство
Обвиняемый объяснил, что забрал похищенные драгоценности у одного человека – тоже курьера – и передал их другому.
Куратор, который также был задержан, от дачи показаний отказался.
Преступление было совершено в квартире жилого дома на Строгинском бульваре. Там обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти и взломанный сейф. подозреваемым стал 20-летний футболист Даниил Секач, его задержали.
Позже еще двое молодых людей – 22-летняя москвичка Софья Никольская и 17-летний студент одного из столичных колледжей – были задержаны по подозрению в соучастии. Как рассказала девушка, пойти на преступление ее заставили мошенники, угрожавшие убийством родителей.