СК показал видео допроса одного из участников разбоя на Строгинском бульваре

СК показал допрос курьера, причастного к разбою на Строгинском бульваре СК показал видео допроса одного из участников разбоя на Строгинском бульваре

Москва10 июн Вести.Столичный СК показал допрос курьера, причастного к разбою на Строгинском бульваре. Видео опубликовано в MAX.

Допрос проведен в рамках расследования уголовного дела об убийстве женщины и разбойном нападении на северо-западе Москвы 13 марта 2026 года.

Курьер признал свою вину в инкриминируемом преступлении в полном объёме, выразил раскаяние и дал показания о том, что действовал по указанию куратора пишет ведомство

Обвиняемый объяснил, что забрал похищенные драгоценности у одного человека – тоже курьера – и передал их другому.

Куратор, который также был задержан, от дачи показаний отказался.

Преступление было совершено в квартире жилого дома на Строгинском бульваре. Там обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти и взломанный сейф. подозреваемым стал 20-летний футболист Даниил Секач, его задержали.

Позже еще двое молодых людей – 22-летняя москвичка Софья Никольская и 17-летний студент одного из столичных колледжей – были задержаны по подозрению в соучастии. Как рассказала девушка, пойти на преступление ее заставили мошенники, угрожавшие убийством родителей.