Один из кураторов разбоя на Строгинском бульваре в Москве признал вину Куратору разбоя на Строгинском бульваре Москвы предъявлено обвинение

Москва17 апр Вести.Одному из кураторов разбойного нападения на Строгинском бульваре в Москве, при котором была убита женщина, предъявили обвинение, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Накануне в Петербурге был задержан один из кураторов курьеров, который организовывал их действия в процессе совершения преступления.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье УК РФ "Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованной группой, в особо крупном размере".

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал в полном объеме говорится в сообщении СК РФ в мессенджере MAX

В ходе допроса задержанный пояснил, что преступная схема была разработана кураторами и лицами с территории Украины.

Согласно ей, фигурант закупал сим-карты и мобильные телефоны, с помощью которых организаторы преступления дистанционно отправляли россиянам СМС с ложными сведениями о якобы взломе учетных записей в мессенджерах и на цифровых платформах.

Затем кураторы различными способами вовлекали граждан в совершение преступлений.

Ранее сообщалось, что продолжается расследование уголовного дела об убийстве женщины и разбойном нападении на северо-западе Москвы 13 марта. По нему уже есть несколько задержанных. В их числе – 20-летний футболист Даниил Секач, которому предъявлено обвинение по статьям УК "Убийство" и "Разбой".