СК: задержан один из кураторов по делу об убийстве женщины в Москве

Москва18 мая Вести.Сотрудники правоохранительных органов задержали один из кураторов курьеров телефонных мошенников по резонансному уголовному делу об убийстве женщины и разбойном нападении на северо-западе Москвы 13 марта этого года. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По данным ведомства, фигурант в рамках преступной схемы, разработанной на Украине, закупал sim-боксы и мобильные телефоны.

С их помощью организаторы преступления дистанционно отправляли гражданам России смс-сообщения, в которых содержались ложные сведения о взломе учетных записей в мессенджерах и платформах, в том числе на портале "Госуслуги". Впоследствии кураторы различными способами вовлекали граждан в совершение преступлений отметила Петренко

В свою очередь в ФСБ уточнили, что через это оборудование 13 марта проходил голосовой трафик украинских мошенников, координировавших нападение футболиста екатеринбургского футбольного клуба "Урал" на 48-летнюю предпринимательницу на северо-западе Москвы и попытке убийства 58-летней женщины на улице Академика Анохина с использованием перцового баллончика и молотка.

Привлечение администраторов sim-боксов к уголовной ответственности стало возможным благодаря расширению перечня уголовно-наказуемых деяний, добавили в ФСБ.

Ранее в ведомстве сообщали, что в разных регионах РФ с начала года были задержаны 49 человек, причастных к незаконному администрированию sim-боксов и распространению абонентских номеров российских операторов связи. Возбуждены уголовные дела.