Суд отправил под арест куратора разбоя на Строгинском бульваре в Москве Задержанный куратор разбоя на Строгинском бульваре в Москве арестован

Москва17 апр Вести.Мужчина, обвиняемый в совершении разбойного нападения на Строгинском бульваре в Москве, который был задержан накануне в Санкт-Петербурге, арестован, об этом стало известно ИС "Вести".

По ходатайству следователей столичного СК одному из кураторов, обвиняемому в совершении разбойного нападения на Строгинском бульваре, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сообщает столичный главк СК России в мессенджере MAX.

По данным следствия, обвиняемый организовывал действия курьеров в процессе совершения преступления.

Он признал вину в полном объеме. В ходе допроса молодой человек пояснил, что преступная схема была разработана кураторами и лицами с Украины.

13 марта в квартире дома на Строгинском бульваре в Москве было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти и взломанный сейф. По подозрению в совершении этого преступления был задержан 20-летний футболист Даниил Секач. Ему было предъявлено обвинение в убийстве и разбое. Сообщалось, что он действовал под влиянием телефонных мошенников. Также по подозрению в соучастии были задержаны еще несколько человек.