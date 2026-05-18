ФСБ: с начала года изъяты 50 sim-боксов, используемых украинскими колл-центрами

Москва18 мая Вести.С начала 2026 года сотрудники ФСБ в разных регионах изъяли более 50 sim-боксов и 8 тысяч sim-карт, использовавшихся украинскими колл-центрами для организации диверсионно-террористической деятельности на территории России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По информации ведомства, оперативные мероприятия были проведены в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Башкирии, Мордовии, Чувашии, Удмуртии, Алтайском крае, а также Архангельской, Владимирской, Иркутской, Кировской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях.

Задержаны 34 гражданина России и двое иностранных граждан, причастных к незаконному администрированию sim-боксов, 15 граждан России, незаконно осуществлявших распространение абонентских номеров российских операторов связи и регистрацию аккаунтов в сети "Интернет" говорится в сообщении

Возбуждены уголовные дела о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, организации деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ, организации деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации пользователя сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса.